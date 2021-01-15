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رياضة

مجموعة الزمالك .. طه الخنيسي وإلياس الشتي أول الراحلين عن الترجي التونسي

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:54 م
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك والترجي التونسي
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حسن العمدة
كشفت تقارير تونسية، عن حقيقة رحيل طه الخنيسي مهاجم الترجي التونسي فى الفترة المقبلة .

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية ، أن إدارة الترجي درست التفريط في خدمات المهاجم طه ياسين الخنيسي فى حالة تلقيه عرضا مناسبا بعد المستوى السيئ الذي ظهر به مع الفريق فى الآونة الأخيرة .

وشددت الصحيفة إن إلياس الشتي مدافع الفريق سيتم التفريط فيه ايضا بعدما خرج من حسابات معين الشعباني .

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الترجي دخلت في مفاوضات مع مدافع أجنبي لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الحالية.

يذكر أن الترجي التونسي فى مجموعة الزمالك ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

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