دراسة صادمة تكشف تأثير كورونا على رئة المتعافين

قال الخبراء إنه كلما تم وضع الشخص الذي يتعافى من COVID-19 في خطة إعادة التأهيل ، كلما كان أسرع في العودة إلى طبيعته، و يشير بحث جديد إلى أن الأشخاص الذين يصابون بأضرار خطيرة في القلب والرئة من COVID-19 يمكنهم التعافي على مدى فترة من الزمن.





وأضاف الباحثون أنه في معظم الحالات ، كلما أسرعت في وضع الشخص المصاب بـ COVID-19 في خطة إعادة التأهيل ، كان بإمكانه التعافي بشكل أسرع.





ويقول الخبراء إن البحث يظهر اتجاهًا متفائلًا ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول الآثار طويلة المدى لـ COVID-19.



