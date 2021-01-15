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مرأة

دراسة صادمة تكشف تأثير كورونا على رئة المتعافين

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
قال الخبراء إنه كلما تم وضع الشخص الذي يتعافى من COVID-19 في خطة إعادة التأهيل ، كلما كان أسرع في العودة إلى طبيعته، ويشير بحث جديد إلى أن الأشخاص الذين يصابون بأضرار خطيرة في القلب والرئة من COVID-19 يمكنهم التعافي على مدى فترة من الزمن.

وأضاف الباحثون أنه في معظم الحالات ، كلما أسرعت في وضع الشخص المصاب بـ COVID-19 في خطة إعادة التأهيل ، كان بإمكانه التعافي بشكل أسرع.

ويقول الخبراء إن البحث يظهر اتجاهًا متفائلًا ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول الآثار طويلة المدى لـ COVID-19.

وأفاد الباحثون أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يمكن أن يتعرضوا لتلف طويل الأمد في الرئة والقلب ، ولكن بالنسبة للعديد من هؤلاء المرضى ، تميل هذه الحالة إلى التحسن بمرور الوقت.

قال الباحثون إنه كلما بدأ المرضى في وقت مبكر في برامج إعادة التأهيل الرئوي بعد نزع أجهزة التنفس الصناعي ، كان تعافيهم أفضل وأسرع.

كما أجروا فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT) للصدر ، وتخطيط صدى القلب ، واختبار وظائف الرئة ، والفحوصات السريرية ، والتحليلات المعملية على جميع المشاركين.

أظهر حوالي 88 بالمائة من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة تشوهات هيكلية في الرئة في الأشعة المقطعية بعد 6 أسابيع من الخروج ، ولكن في 12 أسبوعًا انخفضت إلى 56 %
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