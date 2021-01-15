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رياضة

محمد صلاح: لا يمكن التكهن بالفائز بالبريميرليج .. والإصابات أثرت علينا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
تحدث محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، عن الصراع في الموسم الحالي على لقب بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحيب الصدارة.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة " بي إن سبورتس"، إن الموسم الحالي صعب للغاية، وهو مختلف بسبب كورونا، غياب الجمهور أثر على الفرق، هناك فرق ظهرت بشكل جيد بسبب غياب الجمهور، وهو الأمر الذي يؤثر علينا."

وأضاف:" نلعب في المباريات ولا نعرف ماذا سيحدث، الفرق مستواها متقارب للغاية، لا يمكنك معرفة الفريق الذي سيفوز أو سيخسر في المباريات، لا يمكن توقع الفائز بالبطولة هذا الموسم، لكن أتمنى أن يكون الدوري من نصيبنا."

وأكمل قائلًا:"الإصابات لها دور كبير أيضًا في تراجع مستوى ليفربول، لكن الفرق الكبرى تتعرض لمثل هذه المواقف ، إصابة فان دايك وماتيب أثروا عليا، فابينيو أصبح يلعب في الدفاع، وأيضًا إصابة جوتا، كان لاعبًا جيدًا، ولكن يجب علينا أن نتعامل مع ذلك ونحقق الفوز في جميع المباريات من أجل الفوز باللقب في النهاية."

وتابع:"
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