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رياضة

تعديلات جديدة بـ مباريات الدوري والمنتخبات الوطنية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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يسري غازي
تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إلغاء منصب المنسق الإعلامي فى المنتخبات الوطنية ومباريات الدورى الممتاز.

وتتجه النية لدى مسئولى الجبلاية في إعادة النظر فى منصب المنسق الإعلامي فى مباريات الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية، يأتي ذلك نظرا لوجود المنسق الإعلامي فى مباريات الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها بدون صلاحيات واضحة.

ويرى مسؤولو الجبلاية أن دور المنسق الإعلامي دون جدوى وأنه خلال تنظيم المؤتمرات الصحفية يقوم مدير المنتخب الوطني بتقديمها ولا يظهر المنسق الإعلامي في أي فعاليات إلا في حالة السفر فقط والحصول على راتبه فقط من خزينة الجبلاية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اليوم الجمعة خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يتضمن تعديلات جديدة فى شروط مسابقات دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.. ووفقا للتعديلات الجديدة سوف يتم تعديل القواعد السابقة التى كانت تنص على توافر 11 لاعبا و4 احتياطيين لأداء المباراة بسبب جائحة فيروس كورونا.  

وجاء مضمون الخطاب على النحو التالي: قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF في اجتماعها المنعقد اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي ، تعديل المادة الخاصة باصابات اللاعبين بفيروس كورونا لتصبح على النحو التالي: "يتم السماح للفريق الذي لديه 11 لاعبا متاحا بآداء المباراة وفي حالة عدم وجود حارس مرمى بين اللاعبين الإحدى عشر يحل لاعب آخر مكان حارس المرمى بحيث يكون إجمالي عدد اللاعبين في أرض الملعب 11 لاعبا. وإذا لم يتوافر لدى الفريق الحد الأدنى من اللاعبين ( 11 لاعبًا ) فسوف يتم اعتبار الفريق خاسرًا 0-2".

وفى حالة تأكد إيجابية نتيجة اختبار PCR لأي لاعب ، فلن يُسمح له بالمشاركة في المباراة المذكورة.  

وأكد القرار على أنه سيتم تطبيقه في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي CAF ، وذلك اعتبارا من تاريخ إخطار القرار.
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