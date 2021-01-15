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أخبار العالم

بايدن يتعهد بتوفير لقاح كورونا لمزيد من الأمريكيين

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:12 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في تغريدة على تويتر إن إدارته ستعمل على تقديم اللقاح لعدد أكبر من الأمريكيين وذلك من خلال توفير مراكز إضافية لتلقي الجرعات وحشد مزيد من الطواقم الطبية.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بمضاعفة الإمدادات المتعلقة بعملية توزيع اللقاح في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون حالة.

وفي وقت ساق، أكد بايدن أن إدارته ستوزع 100 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ100 يوم الأولى من توليه الرئاسة. 

ومن المقرر أن يتسلم بايدن السلطة رسميا في 20 يناير الجاري، وسط مخاوف من احتجاجات مسلحة قبل يوم التنصيب.
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