بعد أنباء عن خطوبة طليقها.. إطلالات مثيرة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

تصدرت الفنانة روبى ؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد أنباء عن خطوبة طليقها المُخرج سامح عبدالعزيز، من الفنانة نانسي صلاح.





وتتميز الفنانة روبى؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما، حيث تظهر بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وجرأتها.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اخبارا عن علاقة الفنانة نانسي صلاح، إحدى عضوات فريق برنامج «SNL بالعربي»، الأيام الماضية، بالمخرج سامح عبد العزيز؛ تلك التي كانت مُجرد شائعات حتى خرجت الفنانة «صلاح» لتكشف حقيقة تلك الأقاويل.



وقالت نانسي صلاح إن تلك الأخبار صحيحة، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».





ويذكر أن نانسي تشارك في مسلسل «بيضة ذهب» وفيلم «ساعة شيطان»، إضافة إلى فيلم «ماما حامل» مع الفنانة ليلى علوي.