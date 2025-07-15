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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مستشاران بمجلس النواب يقدمان التهنئة لرئيس محكمة النقض الجديد

مستشاران بمجلس النواب يقدمان التهنئة لرئيس محكمة النقض الجديد
مستشاران بمجلس النواب يقدمان التهنئة لرئيس محكمة النقض الجديد
محمد عبدالله

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

  خلال الزيارة، أعربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لـ القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدان على الدور المحوري لمحكمة النقض في إرساء مبادئ العدالة وتوحيد المبادئ القانونية.

  من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مثمناً الدور الوطنى الذى يضطلع به مجلس النواب فى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة القانون عبر ما يقدمه من تشريعات رصينة تسهم فى بناء وعياً وطنياً بمسئوليات المرحلة ومتطالباتها وتحقيق الإستقرار والعدالة المجتمعية.

في ختام اللقاء، أكدا على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في إرساء دعائم الدولة الوطنية و سيادة القانون ، دعماً لمسيرة التقدم نحو جمهورية جديدة .

القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض مجلس النواب المستشار أحمد مناع وكيل مجلس النواب

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