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تقاضيا 100 ألف دولار شهريًا.. الباز يكشف دور علاء السماحي ويحيى موسى في نشر الإرهاب بمصر

السبت 16/يناير/2021 - 12:47 ص
عنف الاخوان
عنف الاخوان
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عادل نصار
عقد الدكتور محمد الباز، مقارنة بين١٠ من تنسيقية شباب الأحزاب الذين وصلوا لبعض المقاعد في البرلمان، وبين إثنين من العناصر الإرهابية وهم يحيى موسى وعلاء السماحي الذين أدرجتهما الخارجية الأمريكية على قوائم الإرهاب.

وأشار الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هؤلاء جميعهم شباب مصريين ولكن أبناء التنسيقية اختاروا الدولة المصرية سواء اتفقوا مع النظام أم لم يتفقوا، بينما الإرهابيين الآخرين فضلا الجماعة الإرهابية على الدولة المصرية.

وكشف الباز عن أن علاء السماحي أحد الذين شاركوا في اعتصام رابعة، وبعد فض الاعتصام وهروبه للخارج، كان يحصل شهريا على ١٠٠ ألف دولار  مقابل التنسيق والإشراف على العمليات الإرهابية خارج سيناء 

وتابع أن يحيى موسى هو دكتور من أبناء محافظة الشرقية، وتدرج في جماعة الإخوان حتى اصبح متحدثا رسميا باسم الجماعة، وتم تعيينه متحدثا باسم وزارة الصحة، خلال عهد مرسي.

ومن المعروف عنه من أبناء خيرت الشاطر وينتمي للتيار القطبي، وكانت مهمته الرئيسية هو التنسيق بين قيادات الأخوان و التنظيم الدولي في الخارج ، وبين من ينفذون العمليات الإرهابية داخل مصر.
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