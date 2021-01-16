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توك شو

شيماء سيف: والدتي كان عندها طموح ألعب كاراتيه والمدرب مشاني

السبت 16/يناير/2021 - 01:06 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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حمزة شعيب
حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة  ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة على قناة ON، الفنانة شيماء سيف، للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.

وعن الرياضة المحببة لها، قالت: والدتى كان عندها طموح وأنا صغيرة إنى ألعب كاراتيه فودتنى، والمدرب كان يقعد يشرح وأنا طبعا مش هاعمل أى حاجة من اللى بيقولها، فكنت بضرب العيال فى ثانية وخلاص فراحوا مشونى.

وعن الدور التى تريد تجسيده، قالت: نفسى أعمل دور رقاصة حاسة إنى هاعمله كويس؛ لأن أنا عندى إمكانيات مدفونة، وأنا اتفرجت على نفسى وأنا برقص حسيت إن "الكافر" مدارى كتير وبيكون جوايا حاجة نفسى تظهر ومش بلاقيها.

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