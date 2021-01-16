الزمالك يكشف سبب رفض عرض جالطة سراي لضم مصطفى محمد وموقفه من ضم جلال إنبي

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، عن كواليس عرض جالطة سراي التركي لضم مصطفي محمد مهاجم القلعة البيضاء، وحقيقة العروض المقدمة لـ رحيل أحمد سيد زيزو، كما أوضح موقفه باتشيكو من ضم أسامة جلال لاعب إنبي.





وقال عبد الله خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "كان يوجود عرض من جالطة سراي التركي لضم مصطفي محمد على سبيل الإعارة بنية البيع، حدث كونفراس مع رئيس نادي جالطة سراي التركي ونائب الرئيس والمدير الرياضي وكان هناك لجنة مشكلة كنت أنا وطارق حشيش، طلبوا مصطفى محمد لمدة سنة ونصف مقابل 500 ألف دولار ومع نيه الشراء بثلاثة مليون دولار، ورفضنا هذا العرض لأن هذا العرض لا يليق باللاعب".





وأكمل: "النادي التركي عاد وطلبوا نفتح باب التفاوض من جديد، إعارة لمدة عام ونصف مقابل مقابل مليون دولار، ونية اعادة البيع ب4 مليون دولار ، طلبنا من جالطة سراي 2 مليون دولار للإعارة والشراء 5 مليون دولار وتكون إجمالي القيمة 7 مليون دولار، وأموال الاعارة تدفع كاش 2 مليون دولار".





وأردف: "وضعنا شرط في العقد مع نهاية الموسم، من حق الزمالك يتراجع على بيع اللاعب ونكتفي بفترة الاعارة فقط، ومن حق جالطة سراي نفس الشرط ، وضعنا هذا الشرط لأننا نثق في إمكانيات مصطفى محمد وسمحنا له بالاحتراف الاوروبي وإن يحقق حلمه.





وواصل: "العرض التركي لم يتم بسبب واحد وكيل اللاعب أرسل إيميل بعد علمه بمفاوضات جالطة سراي بصفته وكيل مصطفى إن اللاعب يرفض الانتقال للنادي التركي، وهما تحدثوا معنا واعتذروا ، مصطفى محمد كان غير مرحب بالاحتراف في تركيا واللاعب كان مرحب بعرض سانت ايتيان".





وتابع: "إدارة القلعة البيضاء، أغلقت باب التفاوض على أي لاعب بما فيهم مصطفى محمد، خلال الفترة الحالية".

وعن أحمد سيد زيزو، أوضح: "الخطاب الذي وصلنا من نادي العين الإماراتي كان يفيد بأن نادر شوقي موكل من قبل النادي للتفاوض، لكننا لم تصل إلينا كمجلس الإدارة أي عرض من أي جهة لأحمد سيد زيزو، كل ما اشيع في الاعلام عاري تماما من الصحة بشان التعاقد مع لاعبين، باتشيكو وجهازه الفني بالكامل لديه قوام فريق ونحافظ عليه، لا يوجد أي طلب بتدعيم الفريق غير في مركز واحد فقط بلاعب واحد".



