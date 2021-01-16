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أخبار العالم

وزير الصحة الأمريكي: ليس لدينا مخزون احتياطي من لقاحات كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 02:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تتوفر على مخزون احتياطي من لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف عازار في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "نثق في أن عمليات الإنتاج المستمرة ستلبي احتياجاتنا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قال خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، إن الولايات المتحدة فشلت فشلا ذريعا في عملية توزيع لقاح كورونا علي الأفراد.

وأضاف: "السياسات التي سنقوم بها لمواجهة كورونا ستستغرق بعض الوقت لكي تظهر نتائجها، وبحلول نهاية أول شهر من ولايتي سيكون هناك 100 مركزا للتطعيم ضد كورونا""

وتابع: "سنعمل فورًا ويكثافة مع كل الولايات لتوفير تطعيمات مضادة لفيروس كورونا، وهناك ملايين اللقاحات مخزنة غير مستخدمة الآن".

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