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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يناير 2021.. تفاصيل

السبت 16/يناير/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن  اليوم، السبت 16 -1- 2021، وفقًا لبورصة الدواجن التى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.


أسعار الدواجن اليوم 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيهًا.


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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 31 و 32 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.


وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 20 جنيها، وكيلو لحم بط المسكوفى 48 جنيهًا.


وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.


يُذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويًا.
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