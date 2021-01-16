ورشة (أ - ب) عن كيفية صناعة الفيلم بـ المركز القومى للسينما

تبدأ اليوم السبت أعمال ورشة (أ - ب) سينما عن (كيفية صناعة الفيلم) في الفترة من ١٦ حتى ٢١ يناير برعاية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى.





تقام الورشة على مدار خمس أيام وتتضمن الورشة تدريب عدد ١٠ متدربين فئة عمرية ١٦ فيما فوق، يقوم فيها المتدربون بعمل فيلم نتاج الورشة يعرض في ختام الفعاليات.





وتشرف على الورشة فنيا منار حسني مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، وتشرف عليها إداريا أمل عبد المجيد ويشارك بالورشة كل من السيناريست "محمود خليل"، ومدير التصوير مصطفي نبيل وهندسة الصوت مها الجندي ومونتاج غادة سراج إخراج مارمينا إنتاج هاني مهدي.





وتقام الفعاليات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحفاظ على أقصى درجات الأمن و السلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.