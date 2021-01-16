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اقتصاد

بنك أوف أميركا: الأسهم تجذب تدفقات بقيمة 27 مليار دولار

السبت 16/يناير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشفت إحصاءات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا أن المستثمرين أقبلوا على شراء أسهم الشركات المالية وقطاع الطاقة الأسبوع الماضي، ليبادروا بوضع مخصصات في مراكز قبل إعلان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز حجمها 1.9 تريليون دولار.

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وقال بنك الاستثمار الأميركي استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر إن التداولات المستندة إلى الانتعاش الاقتصادي شهدت تسجيل الأسهم لتدفقات 26.8 مليار دولار مع استقطاب قطاع الطاقة 3.6 مليار دولار وهي ثاني أعلى قيمة على الإطلاق.

وضخ المستثمرون 1.8 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم في ظل ارتفاع توقعات التضخم. وفي الولايات المتحدة باتت أوراق الخزانة المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات الآن مسعرة عند متوسط تضخم سنوي 2.09 بالمئة للسنوات العشر القادمة.
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