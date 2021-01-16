ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون محطة تنقية مياه الشرب بمنطقة الأميرية

السبت 16/يناير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم


قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد ياسر، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، بجولة تفقدية لمحطة تنقية مياه الشرب بمنطقة الأميرية، والتي تقوم بتشغيلها وصيانتها شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد نائب وزير الإسكان بمستوى أداء العاملين بالمحطة، والذى أدى بدوره لاستمرارية عملها بهذه الصورة الجيدة، رغم مرور ما يزيد على 60 عاما على بدء تشغيلها، موجهًا باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

كما حث العاملين باختلاف مسؤولياتهم، على استمرار الجهود الحثيثة، من أجل استمرار المحطة فى أدائها المتميز للمحافظة على حصولها المستدام لشهادات جودة الأداء والسلامة والصحة المهنية.

اقرأ أيضا:

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المحطة تقع على مساحة نحو 42 فدانا على ترعة الإسماعيلية، وهي مصدرها الأساسي للمياه، ويديرها حوالي 250 فردا من الكوادر الفنية والإدارية المختلفة، والمحطة مُصممة ومُنفذة بالنظام التشيكي وتم افتتاحها في 23 يوليو من عام 1962 بطاقة تصميمية 400 ألف م3/يوم، وقد شهدت المحطة على مر السنوات العديد من أعمال التجديد والإحلال المستمرة، ومنها أعمال التوسعات الأخيرة عام 2014 لتضيف حوالي 200 ألف م3/يوم لطاقة المحطة التصميمية لتصبح حوالي 650 ألف م3/يوم كطاقة إجمالية.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن محطة الأميرية تُعد من المحطات الهامة التي تخدم العديد من المناطق الحيوية بإقليم القاهرة الكبرى، ومنها مناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، والزيتون، وحدائق القبة، وبعض أجزاء من مناطق غمرة، والزاوية الحمراء، والشرابية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للاطمئنان على سير العمل.. نائب وزير الإسكان يتابع المرحلة الثانية للزيارات الميدانية لمحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي

وزيرة الإعمار العراقية: سعيدة بما رأيته من حجم المشروعات في مصر

مصر تدعم إعمار العراق.. وزيرة الإسكان العراقية تزور العاصمة الإدارية ومحطة مياه روض الفرج وتؤكد: التجربة المصرية ناجحة ونحتاج لزيادة التعاون معها

خاص| انتهاء 1131 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 6 سنوات بتكلفة 124 مليار جنيه

الإسكان: إنشاء 143 محطة معالجة لتحسين جودة مياه الصرف

خاص| باستثمارات 134 مليار جنيه.. زيادة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر لـ6.4 مليون م3 يوميا |تفاصيل

ترشيحاتنا

في حوار ممتع.. صلاح يحكي عن حبه لـ الكشري.. ولحظة بكائه في ليفربول.. ومن أقرب أصدقائه بعد رحيل لوفرين؟ فيديو

بالمستندات.. مسئولو الزمالك يجبرون أولياء أمور الناشئين على تصعيد شكواهم

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد

علماء صينيون يصدمون العالم بتوقعات وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة

إجازة نصف العام 35 يوما بدلا من أسبوعين .. التعليم : كورونا السبب

وزير أفريقي يتعرض لموقف محرج في مطار القاهرة أثناء سفره| لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة