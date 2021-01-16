فيها حاجة حلوة.. "مطبخ كورونا" يجوب محافظات مصر لمساعدة مرضى الفيروس

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن حول مبادرة "مطبخ كورونا"، والتي أطلقها عدد من الشيفات، الذين يجوبون شوارع المحافظات لتوصيل وجبات جاهزة لمرضى كورونا بالمجان.





وقال محمد بدران، صاحب فكرة مبادرة "مطبخ كورونا"، إن هذه المبادرة مجانية تماما، تعتمد على المتطوعين سواء بمجهودهم أو بمساعدات عينية من لحوم وفراخ وخضار أو ما شابه ذلك، فيمكن التبرع بأي شيء لخدمة مصابي كورونا.





وتابع محمد كريم، منسق عام المبادرة، أن الهدف هو خدمة مصابي كورونا الذين لا يستطيعوا النزول، وأضاف أنه يتم توفير كل مستلزماتهم "لحد باب البيت"، وأنهم يتجولون في محافظات مختلفة كان منها الإسكندرية وبورسعيد، ويسعوا للوصول إلى كل محافظات الجمهورية.





وأكد أحد الشيفات في المبادرة "إحنا بنحاول نعمل اللي علينا"، ووجه رسالة لمصابي كورونا: "انتوا اقوى من اي حاجة وهتقدروا تقوموا تاني".





والجدير بالذكر: أنه "لا يوجد خوف أو قلق من المبادرة، فتسليم الوجبات للمرضى يكون بوضعها أمام باب المنزل، ثم الاتصال به فورًا لاستلامها، ولا تتم مخالطة المرضى".





وجاءت المبادرة الإنسانية التي أطلق عليها اسم "مطبخ كورونا المجاني" كاستجابة سريعة، لحل أزمة توفير طعام صحي لمصابي كورونا، الذين منعهم المرض من إعداد الطعام لهم ولأسرهم.



