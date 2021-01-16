لنقل 7730 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 64 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 64 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 7730 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





و قالت مصر للطيران، إن الرحلات بمعدل 64 رحلة جوية منها 48 رحله دوليه إلى كل من تورنتو، بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، اكرا، تونس، الرياض، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، ميلانو، مدريد، اسطنبول، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، البحرين، فيينا، فرانكفورت، أربيل ، برلين، الخرطوم، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، القصيم، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7730 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.



