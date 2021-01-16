دنيا عبد العزيز: ياسمين عبد العزيز تتمتع بخفة دم غير طبيعية.. صور

أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز عن سعادتها بالانضمام لمسلسل " اللي ملوش كبير " أمام النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل .





وقالت دنيا عبدالعزيز من خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: :"إن كواليس تصوير المسلسل أكثر من رائعة خاصة أن النجمة ياسمين عبد العزيز تتمتع بخفة دم غير طبيعية ، فالكواليس مليئة بالحب والضحك".





مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.





وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.