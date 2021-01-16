إدانات عربية وإسلامية لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه السعودية

توالت الإدانات العربية والإسلامية، للاعتداء الإرهابي الذى نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس الجمعة، بإطلاق ثلاث طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية من محافظة الحديدة.





اقرأ أيضًا:

وأدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية من محافظة الحديدة، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.





وشدَّد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باتخاذ محافظة الحديدة مُنطلقًا لأعمالها الإرهابية يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.





وأكد العسومي، أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.





وأشاد رئيس البرلمان العربي ، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة في بيان، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.





وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.





كما أدانت الجمهورية اليمنية واستنكرت بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا امس 3 طائرات مسيرة دون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.





وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية وقوف اليمن حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بجميع أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.





وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن ليثبت للعالم تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي في استمرار عملياتها الإرهابية وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة.





وأكد بيان الخارجية اليمنية أن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام وأن قرارها بيد إيران لإذكاء مزيد من الصراع واستمرار الحرب مما يزيد من معاناه الشعب اليمني، مجددة موقف اليمن الثابت والرافض للأعمال العدوانية والإرهابية التي تشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على المملكة وإنما على أمن واستقرار المنطقة.





كما جددت الحكومة اليمنية التأكيد بأهمية تصنيف الميليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح عن هذه الأعمال الإرهابية التي تعيق العملية السياسية في بلادنا وتنشر الإرهاب والخراب في المنطقة بشكل عام.





وفي اطار متصل، أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عددا من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.



