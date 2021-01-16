بسبب عمرو دياب.. بلاغ للنائب العام ضد رامي صبري

تقدم محمد السباعي المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد الفنان رامي صبري لتعديه بالسب والقذف على كل من الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي لاتهامه لهما بسرقة أغنية شكرا ولحنها والتي أداها الفنان عمرو دياب في الألبوم الأخير له مما أساء لسمعة صانعي الأغنية وألحق أضرارا مادية كبيرة بهم وأعمالهم.





وجاء في البلاغ اولًا واقعة سرقة وتسريب بصوت الفنان رامي صبري لأغنية شكرًا المملوكه للفنان عمرو دياب والصادر بشأنها تصاريح رسمية من ادارة المصنفات الفنية بوزارة الثقافة لصالح الفنان عمرو دياب، ومعتديا كذلك على صانعي الاغنية وهم الشاعر تامر حسين والملحن الكبير عزيز الشافعي مما اساء لسمعة صانعي الأغنية ومما يعد سطوا على حقوق الملكية الفكرية وحق النشر المصرح به فقط للمؤلف والملحن والناشر الأصلي طبقا للقانون.





ثانيا: ارتكابه لجريمة السب والقذف والتشهير بسمعة قامات فنيه عبر وسائل السوشيال ميديا وهى جريمه من جرائم تقنية المعلومات متعمدا التشهير والاساءه ونشر الاكاذيب واستغلالها للترويج غن نفسه بخطة دعائيه رخصيه اساء فيها لنفسه اولا كفنان استباح لنفسه الاعتداء على حقوق الاخرين ولمن وقفوا بجانبه فى بداية مشواره الفنى ضاربا عرض الحائط بالادبيات والثوابت الفنيه ومنها عدم احترامه القامات الفنيه التى تدخلت ونبهت عليه بايقافه واستغلاله لتلك الدعايه الرخصيه ضد زملائه طالما لا يمتلك تنازلًا موثقًا كتابيا تؤكد مزاعمه الكاذبة.





وبقدر المكاسب التىً حققها رامى صبرى من تسريبه لأغنية شكرا بصوته كانت الأضرار المادية لصانعى الاغنية أكبر كثيرا وأقلها زعزعة الثقة فى نفوس المتعاملين مع الملحن عزيز الشافعى الذى تقدم بالفعل هو الشاعر تامر حسين بشكوى رسميه لنقابة المهن الموسيقيه وجمعية الملحنين للتحقيق فى تلك الواقعه المؤسفة.





خاصة ان رامى صبرى لم يعتذر على كل مواقع السوشيال ميديا اعتذار مرضيا لجميع الأطراف وأن العقوبات المقررة الحبس والغرامة وفقا لقوانين حماية الملكيه الفكرية وقانون جرائم تقنية المعلومات.





ونؤكد أن الفنان عمرو دياب صاحب الحق الوحيد فى ألحان وكلمات أغنية شكرا.