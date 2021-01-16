أنقذت حياة والدى.. زوج هالة صدقي يشكرها رغم القضايا والخلافات.. شاهد

حرص سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقي على توجيه الشكر لـ زوجته عن لفتة إنسانية، قامت بها الفنانة، تجاه والده ونشر تدوينة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع فيسبوك".

وكتب سامح سامى " تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنه وقضايا مع ام اولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون اول واحده عنده هي والولاد .





وأضاف: ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيله دمه نادره.





واختتم : طبعا هي العظيمة ام ولادي هاله صدقي اشكرك جدا جدا لأنك انقذني حياه بابا يا اصيله يا بنت الأصول ".



