أنقذت حياة والدى.. زوج هالة صدقي يشكرها رغم القضايا والخلافات.. شاهد

حرص سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقي على توجيه الشكر لـ زوجته عن لفتة إنسانية، قامت بها الفنانة، تجاه والده ونشر تدوينة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع فيسبوك".
وكتب سامح سامى " تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنه وقضايا مع ام اولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون اول واحده عنده هي والولاد .
وأضاف: ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيله دمه نادره.
واختتم : طبعا هي العظيمة ام ولادي هاله صدقي اشكرك جدا جدا لأنك انقذني حياه بابا يا اصيله يا بنت الأصول ".
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وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.
وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه و تكرم القاضي لتأجيلها لأخر الرول لإصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".
كما صرحت هالة صدقى من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.