ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنقذت حياة والدى.. زوج هالة صدقي يشكرها رغم القضايا والخلافات.. شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
حرص سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقي على توجيه الشكر لـ زوجته عن لفتة إنسانية، قامت بها الفنانة، تجاه والده ونشر تدوينة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع فيسبوك". 
وكتب سامح سامى " تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنه وقضايا مع ام اولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون اول واحده عنده هي والولاد .

وأضاف: ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيله دمه نادره.

واختتم :  طبعا هي العظيمة ام ولادي هاله صدقي اشكرك جدا جدا لأنك انقذني حياه بابا يا اصيله يا بنت الأصول ". 


اقرأ أيضًا :

وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه و تكرم القاضي لتأجيلها لأخر الرول لإصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير". 

كما صرحت هالة صدقى  من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.
أنقذت حياة والدى.. زوج هالة صدقي يشكرها رغم القضايا والخلافات.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إشمعني سوسن بدر.. هالة صدقي تخطف الأنظار بقناع نفرتيتي

برفقة عادل إمام وسميحة أيوب.. شاهد أحدث ظهور لهالة صدقى

شاهد.. هالة صدقي عن صورتها مع عادل إمام وسميحة أيوب: قيمة كبيرة

ميسرة توجه رسالة لـ الزعيم عادل إمام وأسطورة الكوميديا سمير غانم |شاهد

على متن يخت .. هالة صدقي تشعل السوشيال ميديا بصورة

هالة صدقي تمازح متابعيها عبر انستجرام: خايفة العرسان تطفش

ترشيحاتنا

الهلال يفتح النار على اتحاد الكرة السعودي بسبب التحكيم

فيلم عن قصة حياته.. من الممثل الذي اختاره محمد صلاح لتجسيد شخصيته؟.. فيديو

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم وغدا

هل ترك سجادة الصلاة مفرودة على الأرض طول اليوم حرام؟.. الإفتاء تجيب

علماء صينيون يصدمون العالم بتوقعات وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة

أفضل لاعب يد في العالم يشيد بإجراءات مصر 2021 الاحترازية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة