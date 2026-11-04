أقول لك شكرا يا فخامة الرئيس.. حوار أبوي بين الرئيس السيسي وميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام 2026، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عثمان ومي عبد العزيز والدَي الطالبة.

ودار حوار أبوي بين الرئيس السيسي وميار عثمان، ووجه الرئيس السيسي حديثه لها قائلا:" هتقولي إيه لكل اللي بيسمعك"، وردت ميار :" أقول لك أنت شكرا يا فاخمة الرئيس".



وأكدت خلال لقائها بالرئيس السيسي، : “أقول لجمهورية مصر العربية شكرا على الإهتمام الذي صدر من كل محافظات مصر وأشكر الرئيس السيسي على تلبيته ندائي له لمقابلة سيادته”.

وألقت بطلة "تحدي القراءة العربي"، ميار عثمان بيتا من الشعر في حب مصر، خلال لقائها بالرئيس السيسي.



وتابعت قائلة “عشقناك يا مصر بين الحنايا بين الضلوع وعشقناك صبرا وراعيناكي دفئا وان طال بنا الزمان حنين”