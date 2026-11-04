انتصار لحقوق المواطنين.. الشعب الجمهوري يثمن توجيهات الرئيس السيسي بوقف العمل بمنشور «وقف المنان»

يثمن حزب الشعب الجمهوري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، والمتعلق بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما أعقب ذلك من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.

ويؤكد الحزب أن هذه الاستجابة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مطالب المواطنين والتفاعل مع القضايا التي تمس حياتهم ومصالحهم المباشرة، لا سيما أن هذا الملف يمثل أهمية كبيرة لآلاف المواطنين والأسر في الثلاث محافظات لما يرتبط به من حقوق الملكية واستقرار الأوضاع القانونية والعقارية.

تيسر إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية

كما يثمن الحزب الاستجابة لما أثير تحت قبة مجلس النواب بشأن هذا الملف، عقب طرح القضية ومناقشة أبعادها وما تفرضه من ضرورة إيجاد حلول قانونية تضمن حقوق المواطنين وتيسر إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية، بما يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في التعامل مع القضايا الجماهيرية والاستجابة للمطالب المشروعة.

ويشدد حزب الشعب الجمهوري على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين ومصالحهم.