يوصي به العلماء.. ارتداء الكمامة بهذه الطريقة يحمي بنسبة 90%

مازالت أقنعة الوجه هي الدرع الواقي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي يوصي العلماء والخبراء بضرورة ارتداؤها باستمرار، ومؤخرًا ومع انتشار أكثر من سلالة للفيروس في أنحاء العالم، وجد بعض العلماء إن القناعين قد يكونان أفضل من واحد لمنع انتشار COVID-19.





نصح العلماء بجامعة "كاليفورنيا" في تصريح حديث بأن ارتداء قناع نسيج أكثر سمكًا على القناع الجراحي قد يكون بمثابة مرشح مزدوج ويحسن ملاءمة أغطية الوجه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وجد الباحثون أن القناع المزدوج قد يحجب أكثر من 90 في المائة من الجسيمات المعدية، بينما فعالية قناع N95، والذي سمي لقدرته على احتواء 95 في المائة من هذه القطرات الصغيرة.









عندما ظهر فيروس كورونا لأول مرة في نهاية عام 2019 ، قال المسؤولون في الولايات المتحدة وحتى في منظمة الصحة العالمية في البداية إن أي شيء أقل من قناع N95 لن يفعل ما يكفي ليكون جديرًا بالارتداء ، لأن الفيروس لم ينتشر بعد.





وقد توسلوا أن يتم حجز N95s للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يجب أن يكونوا على اتصال بمرضى COVID-19.





في مراجعتهم للدراسات حول فعالية القناع ، صنفت UCSF بعض أغطية الوجه على أنها "أساسية" ، والبعض الآخر يعطي "حماية قصوى".





يعد القناع ذو طبقتين من القماش المنسوج بإحكام أمرًا أساسيًا ، لكن قوته تكمن في ملاءمة الوجه بشكل أفضل ، لذلك تقل احتمالية انتقال الجزيئات المعدية حول الجوانب ، سواء للخارج أو للداخل.





توفر الأقنعة الجراحية ترشيحًا أفضل ، لكنها تناسب الوجه بشكل فضفاض ، مما يعيق تغطيتها، إن ارتداء قناع من القماش على قناع جراحي يمكن أن يمنحك أفضل ما في العالمين.





أو يمكنك شراء قناع قماش منسوج بإحكام يتميز بفلتر للحصول على حل شامل، فيما يحذر الباحثون من أن كثرة الطبقات قد تجعل التنفس صعبًا جدًا حتى لا تستحق أغطية الوجه العناء.





لكن الزوج من الأقنعة يقترب من مستوى انسداد الجسيمات الذي يوفره N95، ومع ذلك ، هناك الكثير من الأشياء الجيدةK قد يكون القناعان أفضل من واحد ، لكن ثلاثة يمكن أن تكون خانقة.



