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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

السبت 16/يناير/2021 - 01:18 م
إصابات كورونا _ ارشيفي
إصابات كورونا _ ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم السبت عن تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 357 حالة. 

كما سجلت الصحة البحرينية وفقا للبيان الصادر عنها اليوم، 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

وأفادت الوزارة البحرينية بأن الإصابات الجديدة بينها 97 حالة تعود لعمالة وافدة في حين تعود 104 حالات لمخالطين لمصابين و8 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 93726 حتى الآن بعد تسجيل 397 حالة شفاء مشيرة إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج بلغ 2937.
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