خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم السبت عن تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 357 حالة.





كما سجلت الصحة البحرينية وفقا للبيان الصادر عنها اليوم، 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وأفادت الوزارة البحرينية بأن الإصابات الجديدة بينها 97 حالة تعود لعمالة وافدة في حين تعود 104 حالات لمخالطين لمصابين و8 حالات قادمة من الخارج.



