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أخبار العالم

قلق بالغ.. دول أوروبا تعلق على تخصيب إيران لليورانيوم

السبت 16/يناير/2021 - 02:22 م
تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم في إيران
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قسم الخارجي
أعرب كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم السبت، عن قلقهم البالغ من إعلان إيران استعدادها لإنتاج اليورانيوم. 

ودعت الدول الأوروبية، إيران إلى العودة عن قرار تخصيب اليورانيوم والعودة لالتزاماتها في حال رغبت بالحفاظ على الاتفاق النووي. 

فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن رفع إيران لتخصيب اليورانيوم انتهاك صارم للاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى. 

وقال الاتحاد في بيان: "رفع إيران لمستوى التخصيب في منشأة فوردو انتهاك للاتفاق النووي"، مطالبا بعدم التصعيد. 

كما طالبت طهران بوقف التصعيد والعدول عن انتهاكات الاتفاق النووي، مرحبة بالجهود الرامية لعودة واشنطن للاتفاق النووي. 

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%، بعد أيام من إعلانها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بالمخالفة للقيود الواردة في الاتفاق النووي.

وأصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا للتعليق على رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.
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