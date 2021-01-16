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محافظات

ضبط 64 محل مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص في البحيرة

السبت 16/يناير/2021 - 02:54 م
المبيدات الزراعية
المبيدات الزراعية
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتاكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والإشتراطات والاسعار المقررة وردع المخالفين

في نفس السياق نفذ قسم الرقابة على المخصبات والمبيدات بمديرية الزراعة بالبحيرة وبالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح والمجهولة المصدر التي تشكل تهديدا على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن المرور على 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية وتلاحظ وجود محلين بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجلة.

كما تم ضبط 60 عبوه مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

جدير بالذكر انه تم المرور خلال الشهر الجارى على 216 مصنع ومخزن ومنشأة ومحل وتلاحظ وجود 127 مرخص و 64 محل مبيدات بدون ترخيص و 25 تحت الترخيص وتم تحرير 4 محاضر والتحفظ على 274 عبوة.

في نفس السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر ديسمبر الماضي بالمرور على المنشآت الغذائية وعددهم 608 منشأة وتم سحب 1176 عينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن الآتي:-

- تحرير 576 محضر والتوصية بإيقاف 7 منشأه.

- إعدام  1042 كيلو جرام  لأغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للإستخدام الآدمي و 18 لتر مياه غازيه وعصائر لانتهاء مده الصلاحية.

- إصدار 3325شهاده صحيه من مراكز الفحوص، وبلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم إعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 266 شهادة.

وكان قد نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو حمص.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تموينية بالمخابز منها 8 مخالفات نقص وزن يتراوح العجز ما بين 7جم و 14 جم فى متوسط وزن الرغيف الواحد،  مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى وتم تحرير تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات .

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الجمعة ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت ايتاي البارود.

أسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.

وكما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير  6 محاضر لأصحاب المخابز منهم 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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