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للتوعية النفسية.. مبادرة "أنا مش تمثال شمع" للحد من التنمر على السيدات بعد الولادة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 03:43 م
زيادة الوزن
زيادة الوزن
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نورهان رأفت
قالت مروة سيد، مؤسس مبادرة "أنا أم مش تمثال شمع " ، لمواجهة التنمر على السيدات بعد الولادة ، إنها واحدها من السيدات ، اللواتي عانوا من زيادة الوزن ، بعد الولادة ، موضحة أنها عانت من اكتئاب مابعد الولادة .

وأضافت مروة سيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن المبادرة تخرج في شكل مجموعة ، عبر تطبيق "فيسبوك" ، تضم عددا كبيرا من السيدات ، وتهدف للتوعية النفسية ، ومواجهة أشكال التنمر .

وأشارت إلى أن زيادة الوزن ، بعد مرحلة الولادة ، أمر طبيعي ، وتحدث للسيدات جميعهن ، بالعالم .

ولفتت إلى أنه من مساويء التنر على السيدات ، جعلهم مادة للسخرية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومثال على ذلك السخرية من زيادة وزن ، الفنانة يسرا اللوزي .

وأوضحت أنه لابد وأن تعي السيدات ، بأن مايحدث لهم ، من تغيرات جسمانية ، بعد مرحلة الولادة ، أمرا طبيعيا ، ولا يمكن أن يسبب لهم أزمة نفسية .
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