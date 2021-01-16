للتوعية النفسية.. مبادرة "أنا مش تمثال شمع" للحد من التنمر على السيدات بعد الولادة.. فيديو

قالت مروة سيد، مؤسس مبادرة "أنا أم مش تمثال شمع " ، لمواجهة التنمر على السيدات بعد الولادة ، إنها واحدها من السيدات ، اللواتي عانوا من زيادة الوزن ، بعد الولادة ، موضحة أنها عانت من اكتئاب مابعد الولادة .





وأضافت مروة سيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن المبادرة تخرج في شكل مجموعة ، عبر تطبيق "فيسبوك" ، تضم عددا كبيرا من السيدات ، وتهدف للتوعية النفسية ، ومواجهة أشكال التنمر .





وأشارت إلى أن زيادة الوزن ، بعد مرحلة الولادة ، أمر طبيعي ، وتحدث للسيدات جميعهن ، بالعالم .





ولفتت إلى أنه من مساويء التنر على السيدات ، جعلهم مادة للسخرية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومثال على ذلك السخرية من زيادة وزن ، الفنانة يسرا اللوزي .





وأوضحت أنه لابد وأن تعي السيدات ، بأن مايحدث لهم ، من تغيرات جسمانية ، بعد مرحلة الولادة ، أمرا طبيعيا ، ولا يمكن أن يسبب لهم أزمة نفسية .