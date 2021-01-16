قبل مواجهة الجونة.. الزمالك يصرف مكافآت الفوز على المصري

صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز على المصري للاعبي الفريق خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات في مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء ، وكان مجلس الإدارة اتخذ قرارا بصرف مكافآت الفوز بالمباريات بعد انتهاء المباريات مباشرة.
وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة انتظام محمود جنش حارس مرمى الفريق بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة في حين يواصل حميد أحداد مهاجم الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في ظل إصابته بمزق في العضلة الخلفية لتجهيزه للمباريات المقبلة.