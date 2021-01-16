ألبوم سيجارة .. بهاء سلطان يسجل 4 أغان جديدة

ويأتى قرار تسجيل بهاء سلطان لهذه الاغانى بعد الانذار الذى تقدمت به الشركة المنتجة للالبوم للبدء فى تسجيل 4 اغانى متبقية فى الالبوم الجديد وذلك فى 20 يناير الحالى.

حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء.



