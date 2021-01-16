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فن

ألبوم سيجارة .. بهاء سلطان يسجل 4 أغان جديدة

السبت 16/يناير/2021 - 05:57 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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أحمد إبراهيم
يسجل الفنان بهاء سلطان 4 اغان من البومه "سيجارة" وذلك بعد ان اقرت المحكمة بوجود عيوب بهم ويأتى هذه القرار فى اطار فسخ التعاقد مع الشركة المنتجة.

ويأتى قرار تسجيل بهاء سلطان لهذه الاغانى بعد الانذار الذى تقدمت به الشركة المنتجة للالبوم للبدء فى تسجيل 4 اغانى متبقية فى الالبوم الجديد وذلك فى 20 يناير الحالى. 

حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء. 

وتفاجأ جمهور بهاء سلطان، بصوته الرنان، وتمكنه من تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، وصوت نال إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يشاركون المقطع الصوتي الذي نشره على فيسبوك. 
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