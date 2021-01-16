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ديني

خالد الجندي يفجر مفاجأة: أسماء الله الحسنى ليست 99 اسما.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 06:26 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
روى  خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة".

وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية " دي ام سي" أن الحديث هنا ليس للحصر.. أسماء الله لا حصر ولا نهاية لها".

وأضاف أن أسماء الله الحسنى لا حصر لها ولا نهاية لها، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم،  يقول وهو يدعو ربه: "أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب"، مشيرا إلى أن هناك  أسماء لا نعلمها استأثر بها في علم الغيب عنده.

وتابع: "اسماء ربنا مش 99 اسم بس .. أنت أمرت بالتعبد بما وصل إليك .. لكن متقفلهاش بقى".

وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سبب الهجوم على برنامجه "لعلهم يفقهون"، والعلماء الذين يحلون ضيوفا عليه، هو مواجهة أصحاب الأفكار الضالة والمغيبين ومن يريدون سلب عقول الناس بطرق النصب والاحتيال باسم الدين.

وأوضح الجندي  أن ضيوف برنامجه من درجة علمية رفيعة علموا الناس أدب الاختلاف، مضيفا: "المستوى العلمى الموجودين فى هذا البرنامج الحمد الله تقدر تقول إننا عندنا فرز أول.. علماء من الأزهر الشريف والإفتاء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة كبار العلماء من التيارات العلمية فى المؤسسة العلمية الدينية ".
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