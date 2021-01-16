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أخبار العالم

تصعيد خطير.. إيران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية

السبت 16/يناير/2021 - 07:39 م
حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز
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محمد عثمان
أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، بأن إيران أطلقت صواريخ بعيدة المدى نحو المحيط الهندي، بالقرب من سفينة تجارية وحاملة طائرات أمريكية.

وقالت القناة إن صاروخًا باليستيًا سقط  بشكل خطير على بعد 20 ميلًا من سفينة تجارية في المحيط الهندي، و100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز"

وقال مسؤولون أمريكيون، إن صاروخًا واحدًا على الأقل سقط بالقرب من سفينة تجارية كانت متواجدة في المحيط، لكنه رفض تقديم معلومات إضافية عن السفينة.

وصرح مسؤولون بالبحرية الأمريكية، بأن حاملة الطائرات "نيميتز" كانت على بعد 100 ميل من سقوط صاروخين إيرانين.

وأكد أحد المسؤولين للقناة أنهم كانوا يتوقعون إطلاق الصاروخ، لكن كان هنا قلق حول مدى إمكانية تغلب إيران على هذه المشكلة.

وظلت حاملة الطائرات "نيميتز" متمركزة شمال بحر العرب بأمر من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد أن كانت تنوي مغادرة المنطقة. 
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