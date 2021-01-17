أهالى منشأة أمين إسماعيل فى البحيرة يطالبون بضمها ضمن خطة تطوير 1000 قرية

معاناة كبيرة يعيشها أهالى قرية منشأة أمين إسماعيل التابعة لمركز كوم حمادة في البحيرة، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو انعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر دون وسائل مواصلات ومركز شباب.









ويقول المواطن أشرف صابر، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "القرى من حولنا تتطور ونحن كما نحن نسمع الوعود والتعهدات دون أى تنفيذ على أرض الواقع، فالقرية محرومة من خدمات الصرف الصحي على الرغم من قيام الأهالى بجمع مبلغ 400 ألف جنيه بالجهود الذاتية لتوفير قطعة أرض لإقامة مشروع الصرف الصحي والمبلغ موجود في البنك لصالح المشروع، لكن مع تغيرات المحافظين ورؤساء المدن كل الوعود تلاشت وأصبحت مستحيلة".









وأضاف: "الطرق غير ممهّدة، وتحتاج إلى الرصف للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب، ولا يستطيع الطلاب الذهاب إلى مدارسهم، أو الموظف إلى عمله، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث".









وتابع: "الخدمات الصحية منعدمة بالقرية، مما يعرض حياة أهالى القرية إلى الخطر فى ظل جائحة كورونا، ولا يوجد مركز شباب بالقرية لخدمة الشباب والأطفال لممارسة الرياضة، ووسائل المواصلات غير آمنة ولا تصلح للاستخدام الآدمى".









وناشد المسئولين إدراج وضم هذه القرية ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية)، حيث إننا فى أمس الحاجة إلى هذا المشروع.









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