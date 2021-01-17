السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر.. نواب: خطوة جيدة واستباقية لاستغلال المناجم.. ولدينا حرفيون وعمال مهرة قادرون على تصنيعه

رئيس صناعة البرلمان: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر يرفع قيمة الجنيه المصري

موازنة البرلمان: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب يعظم من إيرادات الدولة

برلمانى: إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب في مصر يمثل منفذًا جديدًا للثروة المعدنية









أشاد عدد من النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، وأكدوا أن مصر عليها أن تستعيد ريادة صناعة الذهب مرة أخرى، خاصة أننا لدينا مناجم ذهب واعدة، تبشر بأن تكون مصر من كبار منتجى الذهب، كما أشاروا إلى أن إقامة هذه المدينة سيكون بمثابة منفذ جديد للثروة المعدنية، لكى تحتل مصر مكانة في صناعة الذهب؛ لما له من مستقبل لا يندثر مع مرور الزمن.









فى البداية، أشاد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيه الرئيس السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى ظل توافر مناجم كثيرة لدينا فى مصر، الأمر الذى يتطلب ضرورة إنشاء مدينة كاملة لكى تدعم هذا المنتج وتقوم بتوزيعه.









وقال محمود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إنشاء هذه المدينة يعتبر بمثابة خطوة جيدة واستباقية، حتى يتم استغلال هذه المناجم وتشغيلها فى مدينة صناعية.









وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذا القرار يأتى بالتوازى مع اكتشافات مناجم الذهب وعطاءات الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، سيرفع من قيمة عملة الجنيه المصرى أمام الدولار، وسيشجع صناعات الذهب.









وأشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مشيرا إلى أنه اتجاه محمود من الرئيس؛ لتعظيم إيرادات الدولة.









وقال عمر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مصر كانت رائدة خلال الفترة الماضية فى صناعة الذهب، حتى تفوقت علينا دول الخليج في صناعة الذهب خلال التسعينيات والألفية.









وأكد أن مصر عليها أن تستعيد ريادة صناعة الذهب مرة أخرى، خاصة أننا لدينا مناجم ذهب واعدة، تبشر بأن تكون مصر من كبار منتجى الذهب.









وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "حينما نصنع خام الذهب؛ فإننا فى هذه الحالة سنضيف قيمة مضافة".









وأشاد النائب عاطف مغاورى بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، مشيرا إلى أن الذهب يمثل ملتقى الباحثين عن التزين.



وقال "مغاورى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر لديها حرفيون وعمال مهرة فى صناعة الذهب ، وإعادة تشكيله ، وتصديره.



وأكد عضو مجلس النواب أن إقامة هذه المدينة سيكون بمثابة منفذ جديد للثروة المعدنية، لكى تحتل مصر مكانة في صناعة الذهب؛ لما له من مستقبل لا يندثر مع مرور الزمن، خاصة أننا لدينا لدينا مناجم الذهب، مطالبا بضرورة وقف تصدير خام الذهب وتصنيعه.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.









وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".









وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.





كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.