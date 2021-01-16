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مرأة

بالريال السعودي .. تعرف على سعر بلوزة إليسا في أحدث ظهور

السبت 16/يناير/2021 - 08:45 م
إليسا
إليسا
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وتألقت إليسا، مرتدية بلوزة باللون الأسود تحمل النقوشات الأبيض والأخضر، ذات أكمام طويلة، ومغلقة من منطقة الصدر.

وحملت البلوزة توقيع دار الأزياء kenzo، وبلغ سعر البلوزة حوالي 1350 ريالا سعوديا.

كما اعتمدت إليسا على خصلات شعرها البني المنسدل بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما وضعت الماكياج الهادئ الذي يبرز ملامحها بطريقة تخطف الأنظار.

كما استكملت أناقتها، بارتداء الساعة الذهبية في اليد اليسرى.

بالريال السعودي .. تعرف على سعر بلوزة إليسا في أحدث ظهور
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