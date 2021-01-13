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فن

بمكياج لافت.. إليسا تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:52 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إليسا فى الصور بإطلالة  ساحرة، من منزلها ممسكة بوردة ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
-قمر
-وحشتينا

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر. 
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