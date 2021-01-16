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مرأة

بماكياج ناعم.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

السبت 16/يناير/2021 - 04:17 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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نهى هجرس
شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.

وظهرت هبة مجدي، بجاكيت انيق باللون الأسود، ومميز بتفصيلة الشراشيب من الأكتاف التي تبرز جمالها.

واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البرتقالي الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.

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