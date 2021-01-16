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فن

هبة مجدي تطلب الدعاء من جمهورها.. شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هبة مجدى صورة لها، وطلبت دعواتهم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 
وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة: " صباح الفل .. بنحضر لمفاجآت.. دعواتكم ". 
وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
يذكر أن  محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.  
وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".. 

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