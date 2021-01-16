ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

السبت 16/يناير/2021 - 08:44 م
القبض على 10 إيرانيين
القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت
Advertisements
قسم الخارجي

ألقت السلطات الكويتية القبض على مجموعة من الإيرانيين دخلوا الكويت بطريقة غير شرعية، حيث تسللوا بحرا عن طريق الشاليهات.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن خفر السواحل تمكن من ضبط 10 متسللين إيرانيين في ميناء عبدالله، بعدما أبلغ عدد من المواطنين عن رصدهم لزورق ترجلوا منه، ثم انطلق قائده عائدًا إلى إيران.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه فور بلاغ المواطنين عن اشتباههم في 9 أشخاص ترجلوا من قارب في المياه الإقليمية الكويتية والسيطرة على 3 منهم، تم التنسيق مع رجال الأمن العام، وطلب قوة إسناد استطاع عناصرها رصد المتسللين البقية والإمساك بهم بين الشاليهات في ميناء عبدالله، حيث تبين أنهم من الجنسية الإيرانية، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

وأكد المصدر أنه من بين المعتقلين قائد القارب لذي تمكن عناصر خفر السواحل من ضبطه في عمق البحر، وأحيل مع بقية المضبوطين إلى التحقيق.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يفاجئ السناتر التعليمية ويحرر محاضر لغير الملتزمين بالكمامة..صور

لن تتوقعها.. دراسة تكشف عنصرين للتحكم في مستوى السكر بالجسم

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

بعد تصدره تريند جوجل.. تفاصيل الحادث الغامض لـ مقتل عمر خورشيد

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن منطقة بني شنقول بين السودان وإثيوبيا

تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي