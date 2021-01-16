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رياضة

شوبير يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد التأهل للدور الرئيسي

السبت 16/يناير/2021 - 09:24 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
علق احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، على فوز المنتخب المصري لكرة اليد على منتخب مقدونيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد. 

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏جايلك يا بطولة الفوز كبير ومنتخب رائع نكمل كده ان شاء الله "

واكتسح المنتخب المصري منافسه منتخب مقدونيا بنتيجة 38-19، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر. 

وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، واستطاعوا إنهاء الشوط الأول بنتيجة 20-6، ومواصلة التألق وإمطار شباك مقدونيا بالأهداف في الشوط الثاني، والفوز بالمباراة بنتيجة 38-19 

وقدم لاعبو المنتخب أداءً متميزًا على مستوى الدفاع والهجوم، وتنوع الجمل التكتيكية التي قدموها طوال دقائق المباراة، لتظهر المباراة بشكل فني رائع من جانب المنتخب الوطني، يطمئن الجميع على قدرة المنتخب على الوصول للأدوار المتقدمة بالبطولة، والتنافس على لقبها. 


وبهذا الفوز يكون في حوزة المنتخب المصري 4 نقاط جمعهم بالفوز على تشيلي في افتتاح المونديال، والفوز على مقدونيا اليوم، ليضمن التأهل للدور الرئيسي للبطولة، ويتوقف تحديد متصدر المجموعة على نتيجة مصر والسويد في مباراتهما المرتقبة بعد غد الاثنين. 
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