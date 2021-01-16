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أخبار العالم

بسبب قصف إسرائيلي.. الحرس الثوري ينقل مستودعات أسلحة وذخيرة شرقي سوريا

السبت 16/يناير/2021 - 10:16 م
ميليشيات إيرانية
ميليشيات إيرانية في سوريا
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أحمد محرم
نقلت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، أمس الأول الخميس، ذخائر وأسلحة من بينها صواريخ، إلى أماكن أخرى ضمن مدينة دير الزور شرقي سوريا، حيث تمت العملية في الليل، عبر شاحنات تحمل لوحات سورية، بهدف التمويه على عملية النقل، حسبما أفادت شبكة "نهر ميديا" المحلية.

وقالت الشبكة إن ميليشيا الحرس الثوري نقلت شحنة أسلحة وذخائر من حي الحويقة بدير الزور، إلى ملهى الأصدقاء “حديقة كراميش سابقًا” في منطقة حويجة صكر بمدينة دير الزور، وسط تشديد أمني كبير.

وأضافت الشبكة، أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا أبو الفضل العباس، في مدينة الميادين اتخذت تدابير بعد الضربة الأخيرة التي تلقتها، من قبل الطيران الإسرائيلي في محافظة دير الزور.

وأكدت الشبكة، أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدا بعدد الانشقاقات في صفوف المليشيات بمدينة الميادين، حيث وصل عدد من العناصر إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ”قسد”، على الضفة الثانية لنهر الفرات، هربًا من قصف الطيران الذي بات يتكرر على مواقع المليشيات الإيرانية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي أو التابع للتحالف الدولي.

الجدير بالذكر أن، الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في بلدة التبني بمحافظة دير الزور، منذ أيام خلفت 12 قتيلًا في صفوف ميليشيات “زينبيون وفاطميون”، وفقًا لشبكة “عين الفرات” المحلية.
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