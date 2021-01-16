بفضل تضحيات أبطال الجيش.. تقرير يرصد مظاهر الحياة الطبيعية فى شمال سيناء

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا من شمال سيناء يرصد ملامح الحياة، قائلا:" رسالة قوية تؤكد على استمرار الحياة الطبيعية العادية في شمال سيناء مثل أي محافظة في مصر ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأسواق تعمل بشكل طبيعي وحركة العمل والمدارس مستمرة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنفيذ مشروعات الإسكان لأهالي شمال سيناء، وحالة الاستقرار في شمال سيناء السبب فيها تضحيات رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة".





وفي التقرير قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يتم تنفيذ مشاريع الاسكان الاجتماعي، والدولة توفر أراضي لتنفيذ إسكان لأهالي شمال سيناء بقيمة منخفضة ".





وأضاف المحافظ:" نأخذ خطوات كبيرة في مجال التنمية الزراعية وسيتم زراعة 600 ألف فدان في الفترة المقبلة".





ومن جانبه قال أحد أهالي شمال سيناء، :" الأمور في تحسن مستمر وتم إنشاء عدد كبير من المشروعات التنموية في شمال سيناء".



