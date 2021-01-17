لميس الحديدي عن تصفية الحديد والصلب: القرارات الاقتصادية لا تعرف لغة المشاعر

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، قائلة، إن لغة الاقتصاد بعيدة عن المشاعر والعواطف وهذا منطق القرارات الاقتصادية.





وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة "، المًذاع عبر فضائية "أون إي"،: "من باب المسؤولية السياسية لوزير قطاع الاعمال أعتقد أن عليه ان يلجأ إلى البرلمان ويستمع لهم حيث أن هناك 3 طلبات إحاطة واستجواب عاجل».





وأوضحت : "أظن أن الوقت قد حان ليذهب الوزير إلى البرلمان، ويشرح دوافع الحكومة أمام النواب ، وأسباب اتخاذه قرارا بالتصفية للمصنع ، وأن يستمع لوجهات نظر أعضاء البرلمان، قائلا: "لازم يحصل النقاش المهم ده بين الطرفين.. وهذا هو التفعيل لأدوات البرلمان الرقابية اللي مكنتش موجودة بشكل كبير في البرلمان السابق".





واستطردت: "بداية البرلمان الحالي جيدة وأنا سعيدة لأنه يعبر عن أدواته الرقابية التي تعكس نبض الشارع .. لكن الاقتصاد مايعرفش المشاعر وكثير من القرارات الاقتصادية تبقى صعبة ومرة زي الإصلاح الاقتصادي وكلنا دفعنا التمن لكن الإصلاح يحتاج لقرارات جريئة وتقدمية ونترك المشاعر على الجنب لكن لازم الوزير يروح البرلمان ويتقدم بأسبابه ويسمع وجهات نظرهم ممكن يكون عندهم حلول".