لميس الحديدي عن تصفية الحديد والصلب: القرارات الاقتصادية لا تعرف لغة المشاعر

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، قائلة، إن لغة الاقتصاد بعيدة عن المشاعر والعواطف وهذا منطق القرارات الاقتصادية.
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة "، المًذاع عبر فضائية "أون إي"،: "من باب المسؤولية السياسية لوزير قطاع الاعمال أعتقد أن عليه ان يلجأ إلى البرلمان ويستمع لهم حيث أن هناك 3 طلبات إحاطة واستجواب عاجل».
وأوضحت : "أظن أن الوقت قد حان ليذهب الوزير إلى البرلمان، ويشرح دوافع الحكومة أمام النواب، وأسباب اتخاذه قرارا بالتصفية للمصنع، وأن يستمع لوجهات نظر أعضاء البرلمان، قائلا: "لازم يحصل النقاش المهم ده بين الطرفين.. وهذا هو التفعيل لأدوات البرلمان الرقابية اللي مكنتش موجودة بشكل كبير في البرلمان السابق".
واستطردت: "بداية البرلمان الحالي جيدة وأنا سعيدة لأنه يعبر عن أدواته الرقابية التي تعكس نبض الشارع .. لكن الاقتصاد مايعرفش المشاعر وكثير من القرارات الاقتصادية تبقى صعبة ومرة زي الإصلاح الاقتصادي وكلنا دفعنا التمن لكن الإصلاح يحتاج لقرارات جريئة وتقدمية ونترك المشاعر على الجنب لكن لازم الوزير يروح البرلمان ويتقدم بأسبابه ويسمع وجهات نظرهم ممكن يكون عندهم حلول".