علي جمعة: الله يحب العدل ويبارك فيه ولو صدر من ملحد.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يهتم كثيرا بقضايا الأسرة لأنها هي الوحدة الأولى للمجتمع وبأمن الأسرة تتم رفاهة الإنسان ويكون هناك العدل الذي يحبه الله.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله تعالى يحب العدل وإذا رأى عدلا في الأرض فإنه يبارك فيه لدرجة أن كثيرا من العلماء ينصون على أن هذا العدل لو صدر من الملحد أو الكافر فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في عمله.





وتابع: علينا أن نفرق بين الفعل والفاعل، فقد يكون الفاعل نيته مفسدة فإذا ما توخى العدل في الفعل فإن الله يحب هذا العدل، مؤكدا على أن العدل هو اسم من أسماء الله وهو أساس الملك.





وشدد على أنه يجب تفعيل العدل في كل مناحي الحياة بداية من الأسرة ، منوها أننا نريد أن نطور ونغير ونتقدم خطوة للأمام في قضايا الأسرة وتقليل الشكاوى منها.



