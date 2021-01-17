ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

5 خطوات لاستخدام غسالة الأطباق دون تأثير على فاتورة الكهرباء

الأحد 17/يناير/2021 - 08:49 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
أوصى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ربات المنزل باتباع خطوات بسيطة أثناء استخدام غسالة الأطباق لاستهلاك كهرباء بدون التأثير على فاتورة الكهرباء الشهرية، على النحو التالي:

1.      اشتر غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA

2.      اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3.      يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4.      الحرص على الانتظار حتى تنتهي عملية غسل الصحون، كما لا بد من تجنب زيادة الحمل على الغسالة وتكديس الأطباق بداخلها؛ حتى لا تضطر لإعادة غسل الأطباق مرة أخرى وهذا يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

5.      تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة أطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

نظم استخدامك واعرف الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء

طرق مذهلة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

لتقليل فاتورة الكهرباء.. خطوات بسيطة تخفض استهلاك التكييف والدفاية

نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك على التحكم في الفاتورة

ترشيحاتنا

بـ 4 مكونات من مطبخك يمكنك إزالة الشعر بدون ألم

في ذكرى رحيل فاتن حمامة.. تعرف على قيمة مؤخر صداقها من عمر الشريف

فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى

بقبلة على الخد...كريم فهمي وزوجته يتألقان في حفل زفاف نادر حمدي

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان دون أنباء فورية حول وقوع خسائر

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

Advertisements

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الصغرى تصل 9 درجات.. الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

بإطلالة عصرية.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور