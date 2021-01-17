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فن

في عيد ميلاد إمينيم.. هاجم ريهانا بأغنية واتهمه الجمهور باستغلال حادث مانشستر الإرهابي

الأحد 17/يناير/2021 - 09:57 ص
إمينيم
إمينيم
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم عيد ميلاد واحد من أهم نجوم الغناء في العالم، المغني الأمريكي إمينيم الذي يكمل اليوم الموافق 17 من يناير عامه الـ48. 

-هجوم على إمينيم :
تعرض مغني الراب الأمريكي إمينيم لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أغنية جديدة أشار من خلال كلماتها إلى الحادث الإرهابي في مدينة مانشستر البريطانية خلال حفل المغنية الامريكية اريانا غراندي في مايو ٢٠١٧.

وفي قبيل ذلك الهجوم، دافع الآلاف من جمهور إمينيم عنه لافتين إلى أنه لم يقصد استغلال الحادث الارهابي وضحاياه للترويج للاغنية، مشيرين الى انه ساعد في جمع تبرعات تقدر بـ 2 مليون دولار للمصابين آنذاك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها إمينيم عن الحوادث الإرهابية في أغانيه بل قدم نفس الشيء خلال عام ٢٠١١ في أغنية تحمل اسم diss.

-إمينيم يتضامن مع كريس بروان ضد ريهانا : 
صدم مغني الراب الشهير امنيم جمهوره بسبب تسريب اغنية له دعم من خلالها المطرب كريس بروان في واقعة تعديه بالضرب على حبيبته السابقة النجمة العالمية ريهانا.

وقال مصدر بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الاغنية كلماتها تقول: " بالتأكيد ان في جبهة كريس بروان وسوف أسحق هذه الساقطة ايضا".

وكانت ريهانا تعاونت مع امنيم في اغنية Love The Way You Lie في ٢٠١٠ وأغنية the monster .

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