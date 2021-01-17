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بين الناس

مياه أسيوط تنفذ 7 برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين

الأحد 17/يناير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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منار نور
قال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنه تم تنفيذ 7 برامج تدريبية على مستوى الشركات، منها أساسيات التشغيل لفني الصرف الصحى  فى الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2020م ، وتدريب لعدد 6 متدربين من كيميائيين مسؤلى السلامة والصحة المهنية فى الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2020م بالتعاون مع شركة قنا للحصول على شهادة دولية فى السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه تم تتفيذ تدريب IC3 لعدد 20 متدربا لجميع التخصصات، وتدريب أصول فنية لعدد 25 متدربا لمهندسين الأصول الفنية فى الفترة من 15 إلى ١٧ ديسمبر 2020م، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لكيفية التعامل مع ذوى الهمم لعدد 13 متدرب بخدمة العملاء  فى الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2020م، وتم عمل تدريب فى مجال المعامل لعدد 13 متدرب للحصول على شهادة الـــ ISO ، كما نفذت الشركة ورشة عمل بناء الاستراتيجية لعدد 30 متدرب لكوادر الشركة للعمل على الخطة فى الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر 2020م.

وأشار إلى أن الشركة تستفيد من مركز التدريب الإقليمى والمعد الارتقاء بالمستوى العلمى والفنى والمهارى لجميع العاملين بالشركة.

وأضاف إسلام حمدان مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالشركة أن المركز يستمر فى تقديم الورش العملية والدورات العلمية النظرية للارتقاء بأداء العاملين بالتعاون مع الشركات التابعة، ضمن رؤية وأهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى تبادل الخبرات بين الشركات ضمن الخطة التدريبية المستقبلية.
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