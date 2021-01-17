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خبيرة أسواق: الاقتصاد المصرى شهد استقرارا ملحوظا خلال جائحة كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:30 ص
رانيا الجندى
رانيا الجندى
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شيرين عادل
قالت رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، إن جائحة كورونا لم تقم بالتأثير على صحة الأفراد بل على البورصات العالمية، والاقتصاد، وأسواق الذهب.  

وأضافت "الجندى"، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الاقتصاد المصرى شهد استقرارا خلال جائحة كورونا وذلك بإشادة مؤسسات تقييم دولية.

وأشارت إلى صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى أشادوا بأداء الاقتصاد المصرى بعد وصول معدلات النمو إلى 2.8 بدلا من 2% وهو ما نتج عنه قوة وانتعاش الاقتصاد المصرى.

ولفتت إلى أن المؤسسات العالمية أشارت إلى أن مصر تمتاز باستهلاك قوى وهو ما أدى إلى توازن السيولة المالية المصرية خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادى، وبنية تحتية قوية. 

وأشارت إلى أن توقعات الخبراء كانت تسير نحو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان رجل اقتصاد واستثمار وبالتالى بعدم وجوده فى السلطة تنهار البورصات لافتة إلى أن هذه التوقعات لازالت قائمة.

ولفتت إلى أن التوقعات على المدى الطويل من خبراء سوق المال والمؤسسات العالمية تشير إلى الربع الأول من العام المالى الحالى.

وأوضحت أن الفترة الحالية يطلق عليها عالميا "جنى الأرباح" فى البنوك العالمية ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى ولكن دون معرفة توقيته تحديدا.
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