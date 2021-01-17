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فن

في ذكرى ميلاد داليدا.. تعرف علي رصيدها الفني

الأحد 17/يناير/2021 - 01:58 م
صدى البلد
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شيري نبيل
تحل اليوم17 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة داليدا والتي وصلت الي العالمية بأعمالها الفنية .


«داليدا » غنت ما يقرب من الـ 500 أغنية بـ 9 لغات مختلفة وشاركت في عدة أفلام سينمائية، واحتفى محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلادها قبل أشهر من خلال وضع أيقونة تحمل صورتها على واجهة محرك البحث الشهير.

وشاركت الفنانة الراحلة عام 1954 في مسابقة ملكة جمال مصر دون علم والدتها، وفازت بالمركز الثاني لـ ملكة جمال مصر، ووفق ما هو شائع كانت باريس هي نقطة انطلاق المشوار الغنائي لـ داليدا ، إلا أن الحقيقة غير ذلك.

فقد نشرت مجلة الفن المصرية في نوفمبر 1955 خبرا عنوانه: مطربة إيطالية تغني باللغة العربية، كشفت فيه أن داليدا سجلت بالفعل أغنية بعنوان فتان يا ليل فتان، من كلمات محمد حلاوة وألحان حسين جنيد، في استديو الأهرام لحساب شركة أفلام باريس. 
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