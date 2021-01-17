عضو لجنة مونديال اليد يكشف مشكلة المنتخب الوطني خلال المباراة الأولى

علق محمد ناجي، عضو لجنة البث بكأس العالم لليد، على فوز المنتخب المصري لكرة اليد أمس، السبت، أمام مقدونيا، قائلا: "ده مش جديد على منتخبنا بأنه يقدر يفوز بشكل قوي جدا"، وبهذه المباراة حقق المنتخب المصري الفوز الثاني على التوالي، وبمباراة أمس تصدر المنتخب المجموعة حتى وإذا كان بشكل مؤقت.









وأضاف محمد ناجي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن المباراة الأهم للمنتخب هي غدا، الاثنين، بلقائه مع السويد وهو واحد من أقوى الفرق العالمية في كرة اليد، والخصمان يحتاجان للفوز في تلك المباراة.









وأوضح أن مشاركة أحمد الأحمر في مباراة أمس، السبت، كان لها تأثير فني في المباراة، لأنه واحد من أقوى اللاعبين في الفريق وقيمة في كرة اليد، مشيرا إلى أن لعب أحمد الأحمر أمس أيضا له تأثير نفسي على اللاعبين لأن وجوده داعم قوي لهم في الملعب، ولكن هذا لم يكن السبب الوحيد للفوز بالأمس بتلك النتيجة.









وتابع: "كان لدينا مجموعة من المشاكل من المباراة الأولى، وهي عدم توافر السرعة في الأداء لفريق اليد"، مؤكدا أنه لم يكن هناك نجم واحد للمباراة بل الفريق المصري كله كان أداؤه رائعا بلا استثناء.